Казанцам назвали причину отключения воды в ряде домов на ул. Ноксинской

В ряде домов по ул. 3-я Ноксинская и ул. Поперечно-Ноксинская отключили воду. Причина – ремонт аварийного участка водопроводной сети 1972 года постройки по ул. 3-я Ноксинская, дом №2.

«В настоящее время произведено отключение аварийного участка сети водоснабжения и мероприятия по переключениям на сооружениях и сетях для минимизации отключения абонентов», – сообщает казанский водоканал.

Уточняется, что в устранении аварии задействовали 3 бригады аварийной службы и 9 единиц техники МУП «Водоканал».

Заказать автоцистерну с водой можно будет по заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.