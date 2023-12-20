Казанцам назвали две площадки, где оборудуют горки для бесплатного катания на тюбингах

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Рядом с Центром семьи «Казан» и в парке Победы установят бесплатные оборудованные горки для катания на тюбингах. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города.

По данным исполкома, на этих площадках можно будет взять тюбинги в прокат.

«Как сообщает Дирекция парков и скверов, бесплатные оборудованные горки с возможностью проката тюбингов будут установлены у Центра семьи „Казан“ и в парке Победы», — ответили в мэрии на вопрос жителя.