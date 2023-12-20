news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанцам назвали две площадки, где оборудуют горки для бесплатного катания на тюбингах
Скопировать ссылку
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Рядом с Центром семьи «Казан» и в парке Победы установят бесплатные оборудованные горки для катания на тюбингах. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города.
По данным исполкома, на этих площадках можно будет взять тюбинги в прокат.
«Как сообщает Дирекция парков и скверов, бесплатные оборудованные горки с возможностью проката тюбингов будут установлены у Центра семьи „Казан“ и в парке Победы», — ответили в мэрии на вопрос жителя.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2