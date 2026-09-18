Казанцам напомнили об ограничении движения у Чаши до конца выборов

В Госавтоинспекции Казани напомнили об ограничениях движения в Казани, у центра семьи «Казан».

Как рассказали в ведомстве, из-за проведения фестиваля «Всей семьей на выборы» парковка и движение автомобилей будут ограничены:

На улице Сибгата Хакима на промежутке от Декабристов до Абсалямова;

В обе стороны по улице Бондаренко, на участке от жилого дома №3 до примыкания к улице Сибгата Хакима;

На парковке возле Центра семьи «Казан».

Ограничение движения уже действует и продлится до конца дня 20 сентября. Водителям советуют заранее планировать маршрут и исполнять требования сотрудников полиции, ЧОП и муниципальных служащих.