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Общество 18 сентября 2026 14:30

Казанцам напомнили об ограничении движения у Чаши до конца выборов

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Казанцам напомнили об ограничении движения у Чаши до конца выборов

В Госавтоинспекции Казани напомнили об ограничениях движения в Казани, у центра семьи «Казан».

Как рассказали в ведомстве, из-за проведения фестиваля «Всей семьей на выборы» парковка и движение автомобилей будут ограничены:

  • На улице Сибгата Хакима на промежутке от Декабристов до Абсалямова;
  • В обе стороны по улице Бондаренко, на участке от жилого дома №3 до примыкания к улице Сибгата Хакима;
  • На парковке возле Центра семьи «Казан».

Ограничение движения уже действует и продлится до конца дня 20 сентября. Водителям советуют заранее планировать маршрут и исполнять требования сотрудников полиции, ЧОП и муниципальных служащих.

#гаи #ограничение движения в казани
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