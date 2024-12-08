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В Казани с понедельника ограничат движение по ул.Овражной
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С понедельника, 9 декабря, в Казани частично перекроют проезд по улице Овражной, в районе домов №1а и 2а. Об этом напомнили в мэрии столицы РТ.
Меры будут действовать до завершения работ по монтажу газопровода до границ земельных участков. Ожидается, что ограничение продлится по 22 декабря.
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