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Казанцам напомнили об ограничении движения по улице Овражная
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Фото: kzn.ru
С понедельника, 9 декабря, в центре столицы Татарстана частично ограничат движение по улице Овражная. Об этом напоминает пресс-служба мэрии Казани.
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