Казанцам напомнили об ограничении движения по улице Овражная

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С понедельника, 9 декабря, в центре столицы Татарстана частично ограничат движение по улице Овражная. Об этом напоминает пресс-служба мэрии Казани.

Проезжая часть около домов №1а и 2а останется частично перекрытой вплоть до 22 декабря, отметили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Причиной временных неудобств станет монтаж газопровода до границ земельных участков, уточнили в городской администрации.