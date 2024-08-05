Казанцам напомнили об ограничениях движения на дорогах во время велофеста

В Казани ограничат движение по ряду улиц во время проведения «Ночного велофеста», который состоится в ночь с 17 по 18 августа. Горожан попросили строить свой маршрут с учетом временных изменений.

«Обращаю внимание жителей Казани, что во время проведения мероприятия будет организовано ограничение движения транспортных средств по ходу движения велоколонны. В связи с чем прошу выбирать иные пути движения по городу, а также не парковать личный транспорт на улицах по маршруту велофеста», – рассказала на деловом понедельнике директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Напомним, на время проведения спортивного мероприятия окажутся перекрыты участки таких улиц, как Сибгата Хакима, Декабристов, Бондаренко, Пролетарская, Московская, Рустема Яхина, Чернышевского, Тази Гиззата, Мартына Межлаука, Галиаскара Камала, Худякова, Парижской Коммуны, Татарстан, Шибагутдина Марджани, Фатиха Карима, Сафьян, Ахтямова, КСКА, Габдуллы Тукая, Техническая, Нурсултана Назарбаева, Хади Такташа, Ботаническая, Павлюхина, Марселя Салимжанова, Спартаковская, Островского, Качалова, Агрономическая, Петербургская, Вишневского, Калинина, Амирхана Еники, Лесгафта, Достоевского, Лейтенанта Шмидта, проспект Фатыха Амирхана, Абдуллы Бичурина, Мусина, Мередианная и Абсалямова, а также некоторые другие дороги.

Полный список и график перекрытий размещен на сайте городской администрации Казани.

Ранее сообщалось, что казанский «Ночной велофест» впервые пройдет по закольцованному маршруту.