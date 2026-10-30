Казанцам напомнили о возможности пройти диспансеризацию в ночное время

В Минздраве РТ напомнили казанцам о возможности пройти ночную диспансеризацию по акции «Ночь в поликлинике». Все обследования проводятся бесплатно по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Накануне «Ночь в поликлинике» прошла в 10-й, 18-й и 21-й поликлиниках города. Удобный формат акции позволил прийти казанцам, которые не могли посетить врачей в основное время из-за работы. Все пациенты, проходя обследования, также могли посмотреть организованную специально для них развлекательную программу.

В настоящий момент акция продолжается. Ознакомиться с расписанием можно по ссылке.