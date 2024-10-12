Казанцам напомнили о штрафах за парковку на зеленых зонах

В Казани действуют штрафы за парковку на зеленых зонах. Для физических лиц сумма составляет от 2 до 3,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 5 до 20 тысяч, а для юрлиц — от 50 до 10 тысяч. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ со ссылкой на начальника Управления административно-технической инспекции исполкома Наиля Минвалеева.

С начала года на нарушителей было наложено штрафов почти на 20 млн рублей, из которых было выплачено 9 млн. Если автолюбитель не согласен с наказанием, он может обжаловать постановление. На это ему отводится два месяца. За первое полугодие положительное решение было принято в отношении 79 материалов.

Специалист уточнил, что зеленая зона — это участок с газоном, деревьями и кустарниками, огороженный от проезжей части бордюром. Парковка на них запрещена, так как нарушает благоустройство. Тем не менее число уничтоженных территорий продолжает расти — на сегодня их насчитывается уже более 40.