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Казанцам напомнили о сроках комплектования детсадов города
На этой неделе в Казани стартовало комплектование детских садов. Процедура организована с помощью специальной автоматизированной информсистемы, которая позволяет строго соблюдать очередность, рассказали в мэрии столицы РТ.
Родители могут узнать о статусе поданного заявления через портал «Госуслуги», оформив подписку на информирование. Комплектование продолжится до 31 августа — до наступления желаемой даты зачисления место в списке не отражается.
После появления статуса «Направлен в ДОО», казанцы должны посетить учреждение в ближайшие 30 дней.
В исполкоме подчеркнули, что если ребенок не был направлен в детский сад до 15 апреля, то родителям необходимо позвонить по телефону горячей линии и выбрать детский сад вместе со специалистами.
Если возникла необходимость сменить детсад, то для выбора желаемого учреждения или подтверждения льготных документов нужно обратиться в Управление образования Казани или многофункциональный центр.
Номера горячих линий указаны на страницах детских садов на портале электронного образования Татарстана. Также обращения принимаются по номеру +7(843)223-22-10 (Управление образования города).
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