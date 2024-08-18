Казанцам напомнили о правилах перевозки ручной клади и велосипедов в метро

Жителям и гостям Казани напомнили о правилах перевозки ручной клади, велосипедами и самокатами и оплате такого проезда. Об этом в своем телеграм-канале напомнил «Метроэлектротранс».

В пресс-службе предприятия отметили, что пассажиры могут проходить в метро с детскими велосипедами и взрослыми складными.

«Дополнительно оплачивается ручная кладь, сумма измерений которых по длине, ширине и высоте превышает 150 см», — уточнили в МУП.

Если же ручная кладь по этим параметрам не превышает 120 сантиметров или размер каждой единицы длинномерной клади не болеее 150 сантиметров, дополнительно оплачивать ее не нужно.

В метро и переходах запрещено кататься на велосипедах и других СИМ. Провозить такие транспортные средства разрешается только в качестве багажа. Также безопасность остальных пассажиров обеспечит защитный чехол на велосипеде.

«При посадке в вагон поезда пассажир должен выбрать место и поставить самокат/велосипед так, чтобы не мешал другим пассажирам», — призвали в «Метроэлектротрансе».