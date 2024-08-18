Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанцам напомнили о правилах перевозки ручной клади и велосипедов в метро
Жителям и гостям Казани напомнили о правилах перевозки ручной клади, велосипедами и самокатами и оплате такого проезда. Об этом в своем телеграм-канале напомнил «Метроэлектротранс».
В пресс-службе предприятия отметили, что пассажиры могут проходить в метро с детскими велосипедами и взрослыми складными.
«Дополнительно оплачивается ручная кладь, сумма измерений которых по длине, ширине и высоте превышает 150 см», — уточнили в МУП.
Если же ручная кладь по этим параметрам не превышает 120 сантиметров или размер каждой единицы длинномерной клади не болеее 150 сантиметров, дополнительно оплачивать ее не нужно.
В метро и переходах запрещено кататься на велосипедах и других СИМ. Провозить такие транспортные средства разрешается только в качестве багажа. Также безопасность остальных пассажиров обеспечит защитный чехол на велосипеде.
«При посадке в вагон поезда пассажир должен выбрать место и поставить самокат/велосипед так, чтобы не мешал другим пассажирам», — призвали в «Метроэлектротрансе».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»