Казанцам напомнили о необходимости уплаты налогов

Казанцам необходимо оплатить налоговые задолженности за 2023 год до 2 декабря 2024-го, в том числе транспортный, земельный, имущественный налоги. Кроме того, с этого года в перечень также вошел налог на доходы физлиц, начисленный на процентные доходы по вкладам. Об этом на деловом понедельнике напомнил начальник финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин.

«Налоги, уплачиваемые физическими лицами, играют важную роль в формировании бюджета города и республики, обеспечивают стабильные денежные поступления», - подчеркнул он.

По данным налоговых органов, общий объем начислений налогов для физлиц по Казани за 2023 год составил 4 млрд 21 млн рублей. В том числе транспортный налог – 1,9 млрд рублей, налог на имущество физлиц – почти 1,6 млрд рублей, земельный налог – 508 млн рублей.

Оплатить налоги можно несколькими способами: через мобильное приложение «Налоги ФЛ», личный кабинет налогоплательщика, с помощью сервиса уплаты налогов и пошлин на сайте Федеральной налоговой службы, в почтовых отделениях и банках, а также на портале государственных услуг Российской Федерации.

Кроме того, с помощью сервиса «Хочу платить за другое лицо» на сайте налогового органа можно оплатить налоги и за другого человека. Для этого необходимо лишь ввести данные человека, за которого осуществляется платеж.