В Госавтоинспекции Казани напомнили о мерах безопасности на дороге в мокрый снег, дождь и гололедицу, выпавшие в столице Татарстана.

Водителям советуют отказаться от поездок на дальние расстояния на личном транспорте. Если это невозможно, то перед поездкой рекомендуется убедиться в исправности автомобиля. В поездке важно строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также избегать резких и неожиданных маневров.

Пешеходам советуют проявлять бдительность и переходить дорогу только в установленных местах. Кроме того, для повышения заметности рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.