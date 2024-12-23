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Казанцам напомнили о правилах безопасного обращения с газовым оборудованием
В мэрии Казани в преддверии новогодних праздников напомнили горожанам о безопасном обращении с газовым оборудованием.
«Работа газовых приборов, плиты, водонагревательной колонки, газовых котлов и печей, должна сопровождаться обязательным регулярным проветриванием помещения. Перед включением газовых колонок необходимо убедиться в наличии тяги. Необходимо обеспечить чистоту и доступность вентиляционных решеток на кухнях. Решетки не должны быть заклеены обоями, нельзя прятать их в шкафы, нельзя заваливать вещами», – уточнил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.
Он также отметил, что несоблюдение этих элементарных мер безопасности может привести к трагическим последствиям. Только в этом году с начала зимнего периода в городе зарегистрировали 5 случаев отравления угарным газом.
«Слава богу, люди живы! Управляющими организациями должна быть размещена информация о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования. Материалы мы до них довели», – заключил замруководителя исполкома.
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