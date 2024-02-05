Казанцам напомнили, на каких маршрутах работает транспорт с бескондукторной оплатой

В настоящее время 118 трамваев и троллейбусов Казани оборудованы бескондукторной системой оплаты. На каких маршрутах они курсируют, в ответ на вопрос горожан напомнили в МУП «Метроэлектротранс».

Так, без кондукторов работают 48 трамваев: №1, 2, 3, 4, 6, 8, а также 70 троллейбусов: №6, 7, 9, 12 и 13. Также с 2021 года в таком формате принимают оплату в девяти троллейбусах №2.

Однако в транспорте продолжаются усиленные проверки по оплате проезда. Так, на прошлой неделе за 706 проверок было выявлено 168 безбилетников. Как правило, после этого они сразу же оплачивают проезд. Тем не менее один раз контролерам пришлось останавливать троллейбус №12 в час пик из-за «зайца», который не захотел оплачивать проезд. Оплата все же была произведена, и общественный транспорт продолжил движение.

«К сведению, если пассажир отказывается оплатить свою поездку, контролер в праве высадить его на ближайшем остановочном пункте или вызвать сотрудников правоохранительных органов», — напомнили в пресс-службе предприятия.