Казанцам напомнили, куда обратиться для очистки крыш домов от снега и сосулек

В Казани продолжаются работы по расчистке снега. Куда обратиться, если жители хотят, чтобы рабочие убрали сосульки и скопления снега с крыш многоквартирных домов, напомнили в администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города.

В сообщении говорится, что горожанам нужно обратиться в управляющую компанию. Заявки принимаются через «Открытую Казань» либо по номеру +7(843)236-41-23 (Единая дежурно-диспетчерская служба).

«Просим быть осторожными. Не ходите под крышами и не паркуйте перед ними машины, при обнаружении сигнальной ленты — обходите места очистки», — призвали в администрации.