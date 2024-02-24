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Казанцам напомнили, где в городе работают перехватывающие парковки
В настоящее время в Казани работают две перехватывающие парковки. Они расположены рядом со станциями метро «Козья Слобода» и «Авиастроительная», заявили в городском Комитете по транспорту.
На первой парковке имеется 150 машино-мест, на второй — 189.
«Эти парковки являются перехватывающими, где действуют гибкие дифференцированные тарифы, чтобы людям было удобно пересаживаться на общественный транспорт. Стоимость парковки на целый рабочий день составит 100 рублей», — заявили в исполкоме в ответ на вопросы казанцев. Горожане на это попросили открыть такие стоянки и рядом с другими станциями.
Напомним, что перехватывающие парковки создаются вблизи транспортных путей с высоким трафиком, чтобы уменьшить поток машин и, соответственно, пробки. Обычно они находятся рядом с железнодорожными станциями, станциями метро, остановками другого общественного транспорта, которые расположены на подъезде к центральной части города.
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