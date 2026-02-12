Казанцам напомнили, что нельзя переводить деньги после переписки в мессенджере

В Казани 45‑летняя женщина перевела 30 тысяч рублей мошенникам после того, как получила сообщение якобы от подруги с просьбой занять деньги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Выяснилось, что профиль в мессенджере подруги взломали, а она никаких просьб не отправляла. Потерпевшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские напоминают: не переходите по ссылкам в подозрительных сообщениях и не переводите деньги на незнакомые банковские карты.