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Казанцам на экскурсии по метрополитену расскажут малоизвестные факты о подземке
30 мая в Казани пройдет экскурсия по метрополитену, присоединиться к которой смогут все желающие старше 14 лет. На ней горожанам расскажут необычные, малоизвестные факты о работе метро – к примеру, о его скорости, глубине, самом протяженном перегоне и другие.
На сегодня средняя скорость поезда в Казани – 48,3 км/ч, и это быстрее московского (47,93), но медленнее питерского (51,18). Самая глубокая станция казанского метро — «Дубравная» (17,5 метров), напоминает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов, обещая, что на экскурсии можно будет узнать много подобных фактов.
Записаться на участие можно по ссылке, начало – в 13.00.
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