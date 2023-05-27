Казанцам на экскурсии по метрополитену расскажут малоизвестные факты о подземке

30 мая в Казани пройдет экскурсия по метрополитену, присоединиться к которой смогут все желающие старше 14 лет. На ней горожанам расскажут необычные, малоизвестные факты о работе метро – к примеру, о его скорости, глубине, самом протяженном перегоне и другие.

На сегодня средняя скорость поезда в Казани – 48,3 км/ч, и это быстрее московского (47,93), но медленнее питерского (51,18). Самая глубокая станция казанского метро — «Дубравная» (17,5 метров), напоминает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов, обещая, что на экскурсии можно будет узнать много подобных фактов.

Записаться на участие можно по ссылке, начало – в 13.00.