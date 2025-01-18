Казанца ждет суд за то, что не сообщил о виде на жительство в Польше и покупке прав

В Казани мужчину ждет суд за нарушение миграционного законодательства и покупку поддельных водительских прав.

Выяснилось, что в августе 2023 года мужчина, находясь на территории Республики Польши, получил вид на жительство, а вернувшись на территорию России, не подал письменное уведомление в миграционный отдел.

Кроме того, в октябре в Казани он купил через интернет поддельные водительские права.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.