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Происшествия 18 января 2025 12:20

Казанца ждет суд за то, что не сообщил о виде на жительство в Польше и покупке прав

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В Казани мужчину ждет суд за нарушение миграционного законодательства и покупку поддельных водительских прав.

Выяснилось, что в августе 2023 года мужчина, находясь на территории Республики Польши, получил вид на жительство, а вернувшись на территорию России, не подал письменное уведомление в миграционный отдел.

Кроме того, в октябре в Казани он купил через интернет поддельные водительские права.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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