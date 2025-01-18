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Новости Татарстана и Казани
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Казанца ждет суд за то, что не сообщил о виде на жительство в Польше и покупке прав
В Казани мужчину ждет суд за нарушение миграционного законодательства и покупку поддельных водительских прав.
Выяснилось, что в августе 2023 года мужчина, находясь на территории Республики Польши, получил вид на жительство, а вернувшись на территорию России, не подал письменное уведомление в миграционный отдел.
Кроме того, в октябре в Казани он купил через интернет поддельные водительские права.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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