Происшествия 11 августа 2025 18:10

Казанца ждет суд за неуплату 3,5 млн при ввозе комплектующих для картинг-центра

В суд передали уголовное дело в отношении бизнесмена, который уклонился от уплаты таможенных платежей при ввозе комплектующих для центра картинга в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, с августа 2020 года директор организации приобретал за рубежом электрокарты, комплектующие детали и другое оборудование для картинг-центра. Всего он ввез свыше 60 товаров, которые не декларировались в установленном порядке.

В результате предприниматель уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 3,5 млн рублей. Уголовное дело передали в суд.

#таможенники #Прокуратура
