Казанца задержали за пьяный дебош в самолете рейса Казань – Пхукет

В казанском аэропорту задержали 48-летнего жителя столицы РТ за пьяный дебош на борту самолета Казань – Пхукет. Информацию «Татар-информу» подтвердили в Управлении на транспорте МВД России по ПФО.

Транспортные полицейские получили сообщение от представителя авиакомпании о том, что 16 марта 2025 года казанец употреблял спиртные напитки и нецензурно выражался в адрес других пассажиров и персонала, сопровождая свои действия физическим насилием.

Члены экипажа были вынуждены зафиксировать дебошира в кресле с использованием специальных удерживающих средств.

После возвращения из отдыха в Казань 27 марта мужчина был доставлен в отдел полиции, где против него составили административный протокол за употребление алкоголя или психотропных веществ в общественном месте.