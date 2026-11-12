Казанца задержали за кражу 1,6 млн у 15-летнего подростка из Саранска

Казанец, работавший курьером у мошенников, задержан за кражу 1,6 млн у подростка из Саранска.

Как рассказали в МВД по Мордовии, в конце октября подростку позвонил неизвестный и сообщил о плановой замене домофона, после чего уговорил парня назвать код из сообщений. Вскоре ему позвонил лжесотрудник Росинфомониторинга и рассказал, что его родители могут быть причастны к госизмене, а затем предложил найти дома меченые купюры. Поверив аферисту, парень показал ему 1 млн 630 тыс. рублей, которые его отец копил на машину. Тогда злоумышленник попросил передать наличность через курьера.

Собрав деньги, подросток вышел к подъезду, где встретился с курьером и отдал ему деньги. Кодовое слово, по которому они опознали друг друга, было слово «лайк». На следующий день юноша рассказал о произошедшем родственникам, после чего семья обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что деньги забрал 20-летний студент из Казани – его задержали дома и отправили в Мордовию. Как рассказал сам задержанный, работу он нашел в интернете и не стал от нее отказываться, даже осознавая, что нарушает закон. Получив от куратора адреса, он сначала выехал в Марий Эл, чтобы забрать деньги у еще одной жертвы, однако ему это не удалось. Затем парень поехал в Саранск. После получения денег студент передал их соучастникам и поехал домой.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция устанавливает соучастников преступления.