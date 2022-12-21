Казанца судят за то, что скупал кредитки с долгами и тратил оставшиеся на них деньги

В Советском суде Казани сегодня стартовало дело Геннадия Моряшова. Его обвиняют в покушении на кражу и двух эпизодах мошенничества.

За минуту до того, как судья вошел в зал, адвокат подсудимого сказал корреспонденту «Татар-информа», что заседание будет «тихое».

«В деле около 600 страниц обвинения, хорошо если сегодня треть успеем заслушать», – добавил он.

Так как потерпевший не явился на заседание, общим решением дело начали рассматривать без него. Ходатайств от участников процесса не поступило и государственный обвинитель начал зачитывать обвинение. Спустя 20 минут он попросил суд о перерыве.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В этот момент в коридоре начали собираться студенты-юристы. Они с нетерпением ждали следующее заседание, чтобы стать частью судебного процесса. Однако «учебный» суд отменили. Поэтому преподаватели спросили разрешения у секретаря поприсутствовать на заседании Моряшова. Им разрешили.

Одна из преподавателей обернулась к студентам с вопросом.

«Ребята, кем вы хотите стать, адвокатами или прокурорами?» – уточнила женщина.

Двое совсем еще юных друзей, сидящих рядом, заявили, что один хочет стать президентом, а второй...подсудимым.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

После перерыва заседание продолжилось. Напомним, что по версии следствия, Геннадий Моряшов с октября 2019 года по март 2022 года обманывал казанцев с помощью кредитных карт одного из известных банков. Он предлагал людям выкупить у них эти карты и погасить за них оставшуюся задолженность. На самом же деле Моряшов тратил деньги с карт на собственные нужды, а гасить задолженности не планировал.

Таким образом он обманул 72 человека и похитил у них больше 6,5 миллионов рублей. Об эпизоде с покушением на кражу рассказал государственный обвинитель.

«Несколько лет назад подсудимый накачал банкомат одного из крупных банков газом и взорвал его. Но банкомат у него вскрыть не получилось», – рассказал он.

Обвинение в зале суда продолжали зачитывать около часа, а после судья предложил перенести заседание. Из 600 страниц сегодня удалось заслушать только 130. Подсудимый давать комментарии отказался, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

