Казанца судят за попытку оправдать в суде жену, которая ударила его ножом в живот

В Советском суде Казани стартовал процесс по делу Андрея Быкова. Мужчину обвиняют в даче ложных показаний по делу его жены, которая нанесла ему тяжкий вред здоровью.

Из-за того, что Быков не явился на заседание, процесс отложили. Государственный обвинитель настаивала на том, чтобы Быкова привели насильно, а его адвокат заявила, что у мужчины могут быть уважительные причины для неявки.

Суд постановил, чтобы судебные приставы привели Быкова на следующее заседание.

Напомним, в конце мая прошлого года Советский суд Казани вынес приговор по делу Ульяны Быковой, ее признали виновной и назначили наказание в виде 3 лет условного срока, с испытательным сроком на 5 лет.

По версии следствия, супруги Андрей и Ульяна распивали дома спиртные напитки. В какой-то момент Ульяне позвонила подруга и пригласила девушку в караоке. Андрей был категорически против этой затеи.

Фото: © «Татар-информ» / Дмитрий Шатров

Девушка не смогла смириться с этим, взяла кухонный нож и ударила Андрея в живот. Раненый мужчина остался дома, а она уехала с подругой в караоке.

В ходе предварительного следствия Быкова признала вину и рассказала, что ударила мужа из-за обиды, а потом уехала развлекаться. Это подтвердили свидетели по делу. Но ближе к концу процесса она стала рассказывать иную версию событий.

Якобы Андрей начал на нее кричать и ударил ее рукой, а на нож он наткнулся сам. По словам девушки, она не заметила раны мужа и подумала, что там осталась только царапина. Потом она пошла по своим делам, а о ранении мужчины узнала от своей сестры.

По версии следствия, Андрей, который проходил свидетелем по этому делу, из жалости к жене и ради смягчения наказания для нее тоже изменил показания и соврал суду. Поэтому мужчину привлекли к ответственности за дачу ложных показаний.