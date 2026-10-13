Казанца судят за демонстрацию символики АУЕ*

В Кировском районном суде сегодня стартовал процесс над казанцем Рафаэлем Багировым. Его судят за демонстрацию экстремистской символики. На данный момент он находится под стражей. Со слов самого подсудимого, пару дней назад Приволжский районный суд Казани приговорил его к 3,6 годам лишения свободы за кражу в крупном размере.

На свободе у подсудимого осталось трое несовершеннолетних детей и сожительница. Ранее он был судим за нанесение тяжких телесных повреждений, тогда Приволжский районный суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы. Обжаловать полученный на днях приговор Багиров не планирует.

Сегодня в Кировском районном суде ему огласили обвинение. По версии следствия, Рафаэль Багиров во время пребывания в СИЗО-2, в ожидании приговора по делу о краже, демонстрировал своему сокамернику, а также медицинскому персоналу, экстремистскую символику.

Государственный обвинитель дополнительно отметила, что, имея подобные татуировки, Багиров не предпринял попыток их свести или закрасить, при этом активно их демонстрировал, не скрывал под одеждой.

Сам подсудимый вину не признает. Суду он сегодня сказал, что не имел умысла и не демонстрировал никакую символику. Также он попросил суд вызвать двоих свидетелей для допроса.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.