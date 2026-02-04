news_header_top
Происшествия 4 февраля 2026 13:42

Казанца спасли на пожаре из-за непотушенной сигареты

Жителя Казани спасли на пожаре, разгоревшемся из-за непотушенной сигареты.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, загорелся пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ботанической. Из горящего здания сумели самостоятельно выбраться 120 человек, однако в здании остался 51-летний мужчина. Прибывшие пожарные вскрыли входную дверь и при помощи маски спасаемого вывели его из квартиры.

В МЧС напоминают, что не стоит курить в постели или на диване, а также оставлять без присмотра тлеющую сигарету. Кроме того, лучше всего не выбрасывать окурки из окна или с балкона, а пользоваться пепельницей.

