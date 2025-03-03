Казанца, склонявшего к употреблению наркотиков подростка, посадили на пять лет

В Казани 19-летнего местного жителя признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в склонении подростка к их употреблению.

Выяснилось, что молодой человек купил наркотики через интернет и предложил их употребить своему знакомому.

Как стало известно «Татар-информу», знакомым оказался 17-летний подросток.

Суд назначил 19-летнему казанцу наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.