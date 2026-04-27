Казанца с разрывом пищевода в РКБ впервые прооперировали без разрезов

Врачи Республиканской клинической больницы прооперировали 63-летнего жителя Казани, у которого диагностировали разрыв пищевода, с помощью новой методики – лапароскопии. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения. Отмечается, что до этого операции при разрыве пищевода в РКБ проводили открытым способом. Освоив новую методику, медики смогли прооперировать пациента без разрезов.

Горожанин, когда ему стало плохо, позвонил по телефону «112». Задыхаясь, он попытался вызвать скорую помощь. Диспетчер понял мужчину по обрывкам слов. Больного госпитализировали в больницу №2. Распознав разрыв пищевода, хирург связался с коллегами из РКБ, и вскоре пациента доставили к торакальным хирургам.

«За два с половиной часа заведующий отделением торакальной хирургии №1 Валерий Матвеев и торакальный хирург Артем Лещенко лапароскопически все ушили, промыли и укрыли линию швов стенкой желудка, чтобы все лучше зажило», – говорится в сообщении пресс-службы РКБ.

После операции мужчину перевели на два дня в отделение реанимации и интенсивной терапии No1 под наблюдение. Через несколько дней пациенту убрали все дренажи и начали готовить к выписке.

Лапароскопия – это современный хирургический метод, при котором операции на внутренних органах выполняются через небольшие проколы с использованием видеокамеры. Метод обеспечивает минимальную травматичность, быстрое восстановление и отсутствие больших шрамов.