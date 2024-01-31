Казанца приговорили к 9 годам колонии за фото полового органа в чате с детьми

В Верховном суде Татарстана 19-летнего казанца признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних.

«Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии. Также, после истечения наказания, ему запрещено работать с детьми сроком на 10 лет», – сообщила «Татар-информу» государственный обвинитель Аида Шайдуллина.

Перед заседанием молодой человек немного пообщался с журналистами. Он был возмущен, что его фотографируют.

«Нормально то, что они снимают? За это и предъявить можно. Тогда я могу в капюшоне сидеть и не поворачиваться», – сказал подсудимый.

По версии следствия, парень сидел в ресторане известной сети быстрого питания со своими друзьями. В какой-то момент одного из его друзей случайно добавили в чат «Лучшие подружки». Как оказалось, это сделала двоюродная сестра этого парня. После этого подсудимый забрал телефон друга и начал присылать туда сообщения с предложением интима. Парень скачал в интернете две фотографии мужского полового органа и отправил в чат. Друзья отговаривали парня от таких шуток, но он их не послушал.

Девочкам, которые сидели в чате, на тот момент было около 10 лет. Они находились в школе, учительница услышала разговор испуганных школьниц, увидела чат и сообщила их родителям. Позже они и написали заявление в полицию.

Свою вину казанец признал частично и отметил, что не знал о возрасте потерпевших.