Казанца поймали на незаконной торговле шпионскими камерами и скрытыми микрофонами

Жителя Казани обвиняют в незаконной покупке и сбыте специальных технических средств, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в 2021 году 32-летний местный житель без лицензии в Сети купил не менее 135 видеокамер, среди которых были камеры, вмонтированные в пуговицы. Кроме того, он приобрел 21 скрытый микрофон.

Казанец опубликовал в Интернете объявление о продаже спецсредств, а также продавал их через свой магазин. 25 октября прошлого года, когда мужчина пытался продать две камеры, его действия были пресечены правоохранителями.

Свою причастность к совершению преступления бизнесмен признает частично. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.