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Новости Татарстана и Казани
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Казанца поймали на незаконной торговле шпионскими камерами и скрытыми микрофонами
Жителя Казани обвиняют в незаконной покупке и сбыте специальных технических средств, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, в 2021 году 32-летний местный житель без лицензии в Сети купил не менее 135 видеокамер, среди которых были камеры, вмонтированные в пуговицы. Кроме того, он приобрел 21 скрытый микрофон.
Казанец опубликовал в Интернете объявление о продаже спецсредств, а также продавал их через свой магазин. 25 октября прошлого года, когда мужчина пытался продать две камеры, его действия были пресечены правоохранителями.
Свою причастность к совершению преступления бизнесмен признает частично. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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