Казанца отправили в колонию за то, что обманул пенсионерок и оставил их без жилья

В Татарстане вынесли приговор мужчине, который обманом оставил двух пенсионерок без единственного жилья. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в 2019 году мужчина, подрабатывая в такси, во время выполнения заказа познакомился с двумя пенсионерками. Войдя в доверие женщин, казанец стал осуществлять уход за ними, а затем завладел банковской картой одной из подопечных. В дальнейшем он похитил более 10 тысяч рублей с банковского счета.

Кроме того, в июне 2020 года он обманом убедил пенсионерок продать квартиру на проспекте Ямашева за 5 млн рублей. В действительности квартира стоила 3 млн рублей, но продали ее в итоге за 2,9 млн рублей. Деньги мужчина присвоил и распорядился по своему усмотрению, а пенсионерок переселил на дачу в Зеленодольском районе. В 2021 году женщины скончались.

Суд признал 39-летнего казанца виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.