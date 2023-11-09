Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанца отправили в колонию за то, что обманул пенсионерок и оставил их без жилья
В Татарстане вынесли приговор мужчине, который обманом оставил двух пенсионерок без единственного жилья. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, в 2019 году мужчина, подрабатывая в такси, во время выполнения заказа познакомился с двумя пенсионерками. Войдя в доверие женщин, казанец стал осуществлять уход за ними, а затем завладел банковской картой одной из подопечных. В дальнейшем он похитил более 10 тысяч рублей с банковского счета.
Кроме того, в июне 2020 года он обманом убедил пенсионерок продать квартиру на проспекте Ямашева за 5 млн рублей. В действительности квартира стоила 3 млн рублей, но продали ее в итоге за 2,9 млн рублей. Деньги мужчина присвоил и распорядился по своему усмотрению, а пенсионерок переселил на дачу в Зеленодольском районе. В 2021 году женщины скончались.
Суд признал 39-летнего казанца виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников