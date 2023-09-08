Казанца отправили в колонию за фиктивную регистрацию у себя в квартире иностранцев

За фиктивную регистрацию в квартире иностранцев осудили жителя Казани.

Как сообщает старший помощник прокурора Руслан Галиев, в декабре 2022 года 62-летний мужчина зарегистрировал пятерых граждан стран ближнего зарубежья в своей квартире в Советском районе Казани. При этом регистрация в жилище была фиктивной – иностранцы фактически там не проживали.

Свою вину мужчина признал. С учетом непогашенной судимости за квартирную кражу его приговорили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.