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Руc Тат
Происшествия 8 сентября 2023 09:24

Казанца отправили в колонию за фиктивную регистрацию у себя в квартире иностранцев

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За фиктивную регистрацию в квартире иностранцев осудили жителя Казани.

Как сообщает старший помощник прокурора Руслан Галиев, в декабре 2022 года 62-летний мужчина зарегистрировал пятерых граждан стран ближнего зарубежья в своей квартире в Советском районе Казани. При этом регистрация в жилище была фиктивной – иностранцы фактически там не проживали.

Свою вину мужчина признал. С учетом непогашенной судимости за квартирную кражу его приговорили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

#фиктивная регистрация иностранцев
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