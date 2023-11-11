Казанца осудят за аферы с обещанием за деньги восстановить водительские права

В Казани перед судом предстанет 36-летний аферист, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в течение прошлого года и в этом году мужчина, утверждая что имеет крупные связи в правоохранительных органах и медицине, обещал за деньги помочь с восстановлением водительских прав, сдачей экзаменов, а также с выдачей медицинских заключений о том, что противопоказания управлять авто отсутствуют.

В последнем случае он даже выдавал клиентам поддельные справки.

Правоохранители установили шесть эпизодов мошенничества, три факта подделки государственных бланков, а также предложение посредничества во взяточничестве. В общей сложности аферист незаконно получил порядка миллиона рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.