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Казанца осудят за аферы с обещанием за деньги восстановить водительские права
В Казани перед судом предстанет 36-летний аферист, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, в течение прошлого года и в этом году мужчина, утверждая что имеет крупные связи в правоохранительных органах и медицине, обещал за деньги помочь с восстановлением водительских прав, сдачей экзаменов, а также с выдачей медицинских заключений о том, что противопоказания управлять авто отсутствуют.
В последнем случае он даже выдавал клиентам поддельные справки.
Правоохранители установили шесть эпизодов мошенничества, три факта подделки государственных бланков, а также предложение посредничества во взяточничестве. В общей сложности аферист незаконно получил порядка миллиона рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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