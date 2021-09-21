news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 сентября 2021  15:35
Павел Климчак

Казанца осудили за оправдание в соцсетях бесланских террористов

news_top_970_100

В феврале этого года оперативники задержали 26-летнего жителя Казани, который в 2019 году в социальных сетях оставлял комментарии, в которых одобрял действия бесланских террористов, а также оправдывал главарей террористов того периода.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСБ России по Татарстану, было возбуждено уголовное дело по статьям «Публичное оправдание терроризма» и «Публичные призывы к экстремизму».

Молодой человек признал свою вину. Суд приговорил его к штрафу в 300 тысяч рублей.

#штраф #экстремизм #теракт в беслане #публичное оправдание терроризма
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100