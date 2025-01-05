Казанца оштрафовали за перевозку Гринча на крыше автомобиля

На днях в городских пабликах распространилась видеозапись, на которой видно, как в центре Казани водитель «Жигулей» перевозит на крыше человека, одетого в костюм персонажа из киноленты «Гринч – похититель Рождества». Ролик заинтересовал автоинспекторов.

После проведения оперативно-розыскных действий автоинспекторам удалось установить личность водителя-нарушителя. Им оказался 25-летний мужчина, проживающий в Приволжском районе Казани. В отношении него было составлено четыре административных протокола, а также наложен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Молодой человек полностью признал свою вину. Тем временем поиски «Гринча» все еще продолжаются.