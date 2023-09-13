Казанца оштрафовали за фиктивную регистрацию в своей квартире 17 иностранцев

В Казани оштрафовали 52-летнего мужчину за фиктивную регистрацию иностранного гражданиня в РФ по месту жительства, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как установили в суде, мужчина с марта по апрель 2023 года зарегистрировал у себя в квартире 17 иностранцев из государств ближнего зарубежья.

При этом регистрация была фиктивной – иностранцы фактически в квартире не жили.

Суд оштрафовал казанца на 7 тысяч рублей в доход государства.