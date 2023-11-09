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Казанца оштрафовали за фиктивную регистрацию в квартире 6 иностранцев
В Казани прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу против 55-летнего мужчины, которого суд признал виновным в фиктивной регистрации иностранцев по месту жительства, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Суд установил, что 5 июня мужчина, будучи собственником квартиры в Советском районе Казани, зарегистрировал там 6 иностранцев из государств ближнего зарубежья. Регистрация была фиктивной, в квартире иностранцы не проживали.
Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
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