Казанца оштрафовали за фиктивную регистрацию в квартире 6 иностранцев

В Казани прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу против 55-летнего мужчины, которого суд признал виновным в фиктивной регистрации иностранцев по месту жительства, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что 5 июня мужчина, будучи собственником квартиры в Советском районе Казани, зарегистрировал там 6 иностранцев из государств ближнего зарубежья. Регистрация была фиктивной, в квартире иностранцы не проживали.

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.