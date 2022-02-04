Казанца остановили таможенники при попытке пронести через «зеленый коридор» 800 сигар

Во время таможенной проверки пассажиров рейса Шарм-эль-Шейх (Египет) – Казань был остановлен 37-летний мужчина, который проходил контроль по «зеленому коридору». Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Татарстанской таможни, мужчина пытался провести 800 сигар «Captain Black».

Стоит отметить, что разрешенная таможенным законодательством беспошлинная норма ввоза табачных изделий для физического лица всего 50 сигар. Казанец объяснил, что просто не знал правила ввоза.

На мужчину возбуждено дело об административном правонарушении. Сигары изъяты.