Происшествия 23 марта 2026 18:48

Казанца обязали выплатить полмиллиона рублей семье сбитого им насмерть пешехода

Казанца обязали выплатить компенсацию семье сбитого им насмерть мужчины.

Как сообщает прокуратура РТ, 29 декабря 2019 года на Тэцевской водитель Chevrolet Cruze сбил мужчину, который затем скончался от полученных травм. Без члена семьи остались ребенок-инвалид и пенсионерка. Как показала дальнейшая экспертиза, водитель не имел возможности предотвратить ДТП, поэтому уголовное дело не возбуждалось.

Тем не менее, машина – источник повышенной опасности, за который владелец несет гражданско-правовую ответственность. На этом основании семье погибшего присудили моральную компенсацию 550 тысяч рублей.

#прокуратура рт #компенсация #ДТП
