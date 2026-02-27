Казанца обвиняют в попытке сбыта 4 килограммов наркотиков

Жителя Казани обвиняют в хранении и попытке сбыта более 4 килограммов синтетических наркотиков.

Как сообщают в прокуратуре РТ, с сентября по октябрь 2024 года 36-летний мужчина вместе с сообщником производили синтетику в доме на улице Куркачинская. После этого вместе с другими неустановленными соучастниками, они пытались продать вещества.

Четыре килограмма веществ были обнаружены и изъяты. Часть наркотиков были спрятаны в тайнике, а часть хранилась в том же доме, где их производили.

Возбуждено уголовное дело, его будет рассматривать Верховный Суд РТ.