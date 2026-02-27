news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 27 февраля 2026 15:45

Казанца обвиняют в попытке сбыта 4 килограммов наркотиков

Читайте нас в
Телеграм

Жителя Казани обвиняют в хранении и попытке сбыта более 4 килограммов синтетических наркотиков.

Как сообщают в прокуратуре РТ, с сентября по октябрь 2024 года 36-летний мужчина вместе с сообщником производили синтетику в доме на улице Куркачинская. После этого вместе с другими неустановленными соучастниками, они пытались продать вещества.

Четыре килограмма веществ были обнаружены и изъяты. Часть наркотиков были спрятаны в тайнике, а часть хранилась в том же доме, где их производили.

Возбуждено уголовное дело, его будет рассматривать Верховный Суд РТ.

#наркотики #прокуратура рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане объявили ракетную опасность

В Татарстане объявили ракетную опасность

27 февраля 2026
«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

26 февраля 2026