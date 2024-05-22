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Казанца Михаила Балабанова отправили в колонию за попытку поджога военкомата
Сегодня в Южном окружном военном суде вынесли приговор казанцу Михаилу Балабанову. Его признали виновным по статье «Террористический акт» и назначили 4 года 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Согласно материалам дела, в 2022 году Балабанов, находясь в Казани, вступил в переписку с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по указанию которого прибыл 6 декабря 2022 года в Невинномысск Ставропольского края для поджога здания военного комиссариата.
«Балабанов приобрел в магазинах компоненты, необходимые для изготовления самодельного зажигательного устройства, которые принес в арендуемую им квартиру, где изготовил и хранил не менее двух СЗУ. Однако планируемый Балабановым террористический акт не был совершен по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку 19 декабря 2022 года его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», – говорится в сообщении.
Суд признал Балабанова виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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