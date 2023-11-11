Казанца лишили прав за пьяную езду на каршеринге и попытку скрыться от автоинспекторов

Минувшей ночью пьяный казанец за рулем арендованной в каршеринг иномарки попытался скрыться от полицейских, сообщили в городской Госавтоинспекции.

На Губкина водитель вылетел на трамвайные пути и выбежал из машины, но был задержан. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.

«Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения наказывается лишением водительских прав от полутора до двух лет и штрафом в тридцать тысяч рублей», – напомнил командир полка ДПС Госавтоинспекции города Казани полковник полиции Михаил Савин.

В отношении задержанного водителя были составлены административные материалы.