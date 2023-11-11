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Казанца лишили прав за пьяную езду на каршеринге и попытку скрыться от автоинспекторов
Минувшей ночью пьяный казанец за рулем арендованной в каршеринг иномарки попытался скрыться от полицейских, сообщили в городской Госавтоинспекции.
На Губкина водитель вылетел на трамвайные пути и выбежал из машины, но был задержан. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.
«Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения наказывается лишением водительских прав от полутора до двух лет и штрафом в тридцать тысяч рублей», – напомнил командир полка ДПС Госавтоинспекции города Казани полковник полиции Михаил Савин.
В отношении задержанного водителя были составлены административные материалы.
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