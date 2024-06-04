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Казанца, который поджег дом приятеля, приговорили к двум годам колонии
В Арске вынесли приговор 28-летнему ранее судимому жителю Казани. Суд признал его виновным в уничтожении чужого имущества, совершенного путем поджога. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.
Установлено, что 10 августа 2023 года казанец, будучи в нетрезвом виде, поджег дом знакомого в селе Новый Кенер Арского района. В результате было уничтожено и повреждено имущество на сумму 300 тыс. рублей.
Выяснилось, что таким образом казанец решил отомстить знакомому за то, что в 2023 году по сообщению последнего он был привлечен к уголовной ответственности за угон автомобиля.
Подсудимый вину в совершении преступления признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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