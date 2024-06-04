news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 4 июня 2024 15:54

Казанца, который поджег дом приятеля, приговорили к двум годам колонии

Скопировать ссылку

В Арске вынесли приговор 28-летнему ранее судимому жителю Казани. Суд признал его виновным в уничтожении чужого имущества, совершенного путем поджога. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Установлено, что 10 августа 2023 года казанец, будучи в нетрезвом виде, поджег дом знакомого в селе Новый Кенер Арского района. В результате было уничтожено и повреждено имущество на сумму 300 тыс. рублей.

Выяснилось, что таким образом казанец решил отомстить знакомому за то, что в 2023 году по сообщению последнего он был привлечен к уголовной ответственности за угон автомобиля.

Подсудимый вину в совершении преступления признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

#поджог
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2