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Происшествия 1 августа 2025 11:00

Казанца, который оправдывал теракты в проукраинских телеграм-каналах, суд отправил в СИЗО

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Вахитовский суд Казани арестовал 39-летнего казанца, который писал в проукраинских телеграм-каналах комментарии с поддержкой атак ВСУ на территории РФ. Он пробудет в СИЗО до 25 сентября, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

О задержании мужчины стало известно накануне. При задержании у него изъяли ноутбук и два сотовых телефона. В квартире, где проживал казанец, силовики также обнаружили ЛГБТ*-символику и устройства для употребления запрещенных веществ.

*движение признано экстремистским и запрещено в РФ

#экстремизм и терроризм #суд
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