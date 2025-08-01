Казанца, который оправдывал теракты в проукраинских телеграм-каналах, суд отправил в СИЗО

Вахитовский суд Казани арестовал 39-летнего казанца, который писал в проукраинских телеграм-каналах комментарии с поддержкой атак ВСУ на территории РФ. Он пробудет в СИЗО до 25 сентября, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

О задержании мужчины стало известно накануне. При задержании у него изъяли ноутбук и два сотовых телефона. В квартире, где проживал казанец, силовики также обнаружили ЛГБТ*-символику и устройства для употребления запрещенных веществ.

*движение признано экстремистским и запрещено в РФ