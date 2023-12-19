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Казанца, который обжигал провода на Вечном огне, признали виновным в реабилитации нацизма
Сегодня в Верховном суде Республики Татарстан вынесли приговор 62-летнему Ренату Калимуллину, которого обвинили в реабилитации нацизма.
По версии следствия, в конце июля нетрезвый Калимуллин пришел в Парк Победы и стал обжигать на мемориальном комплексе с Вечным огнем металлические провода.
Сперва его спугнул охранник парка и мужчина ушел, но как только охранник пропал из виду, тот вернулся и продолжил осквернять Вечный огонь. После этого Калимуллин был задержан полицейскими.
Ренат Калимуллин признался, что собирался сдать провода в пункт приема металла. Свою вину он признал и рассказал, что из-за опьянения не понял, что это был Вечный огонь.
Сегодня по решению Верховного суда Татарстана за публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны его приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 15% процентов из заработка в доход государства.
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