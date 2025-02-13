Казанца, который арендовал авто и продавал их, осудили на шесть лет

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор 32-летнему местному жителю. Его признали виновным по статье «Мошенничество».

Выяснилось, что с мая 2021 года по август 2022 года мужчина взял в аренду 32 автомобиля, которые потом продавал другим людям, а вырученные средства тратил на личные нужды.

В итоге казанец обманул 15 человек на 64,5 млн рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.