news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 13 февраля 2025 13:55

Казанца, который арендовал авто и продавал их, осудили на шесть лет

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор 32-летнему местному жителю. Его признали виновным по статье «Мошенничество».

Выяснилось, что с мая 2021 года по август 2022 года мужчина взял в аренду 32 автомобиля, которые потом продавал другим людям, а вырученные средства тратил на личные нужды.

В итоге казанец обманул 15 человек на 64,5 млн рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Ляйлятуль-Бараат: как мусульманам встретить священную Ночь Очищения

Ляйлятуль-Бараат: как мусульманам встретить священную Ночь Очищения

12 февраля 2025
Триллионы рублей на вкладах: что будет со ставками в 2025 году и почему пугают заморозкой

Триллионы рублей на вкладах: что будет со ставками в 2025 году и почему пугают заморозкой

12 февраля 2025