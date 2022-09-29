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Ру Тат
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Происшествия
29 сентября 2022  11:36
Павел Климчак

Казанца избили, когда он пришел на свидание к незнакомке, которую нашел в интернете

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Перед судом предстанут 23-летний житель Самары и 36-летняя жительница Нижнекамска. Как установлено, в апреле этого года женщина пригласила в гости мужчину, с которым она познакомилась в интернете. Вместе со своим знакомым она хотела его ограбить.

Когда казанец пришел в квартиру на улице Меридианной, он увидел, что хозяйка не похожа на ту, что была на фотографии на сайте знакомств, и решил уйти. Однако в этот момент в комнату зашел знакомый женщины, который избил гостя и украл у него восемь тысяч рублей.

На них возбудили уголовное дело за грабеж и разбой, совершенные группой лиц. Свою вину они признали лишь частично. Мужчину арестовали, а женщину поместили под домашний арест. Уголовное дело направили в Ново-Савиновский районный суд, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#разбой #грабеж
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