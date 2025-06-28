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Происшествия 28 июня 2025 11:44

Казанца, из-за которого погиб рабочий на строительстве метро, ждет суд

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Казанца, из-за которого погиб рабочий на строительстве метро, ждет суд
Фото: прокуратура Татарстана

В Казани 33-летний местный житель, из-за которого погиб рабочий на строительстве метро, предстанет перед судом. Его обвиняют по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Татар-информ» рассказывал, при проведении монтажных работ на станции метро «10-й микрорайон» на мужчину упала бетонная плита. 26-летний рабочий скончался от полученных травм.

Проверка показала, что сотрудниками АО «Казметрострой» не соблюдались нормы по охране труда.

Как сообщает прокуратура Татарстана, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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