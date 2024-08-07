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Казанца будут судить за развращение сына и дочери
Казанец предстанет перед судом за развратные действия в отношении собственных детей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, в 2024 году мужчина, будучи в пьяном состоянии, совершил в отношении 14-летнего сына и 12-летней дочери, мать которых скончалась, развратные действия. Кроме того, он отправлял собственной дочери материалы порнографического характера.
О действиях родителя дети рассказали бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы.
В настоящее время мужчина заключен под стражу. Уголовное дело передано в суд.
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