Казанца будут судить за развращение сына и дочери

Казанец предстанет перед судом за развратные действия в отношении собственных детей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в 2024 году мужчина, будучи в пьяном состоянии, совершил в отношении 14-летнего сына и 12-летней дочери, мать которых скончалась, развратные действия. Кроме того, он отправлял собственной дочери материалы порнографического характера.

О действиях родителя дети рассказали бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Уголовное дело передано в суд.