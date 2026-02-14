news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 14 февраля 2026 15:05

Казанца будут судить за посредничество во взятке за незаконный военный билет

Читайте нас в
Телеграм

Казанца будут судить за посредничество при передаче взятки, которую должен он был передать на получение незаконного военного билета.

Как сообщают в СУ СК России по РТ, 44-летний мужчина заявлял, что обладает большим количеством знакомых во власти. Когда к нему обратилась жительница Казани с просьбой освободить ее супруга от срочной службы в армии, мужчина пообещал ей помочь и попросил 200 тысяч рублей якобы на взятку сотрудникам военкомата. После передачи денег мошенник деньги никому не передал, а присвоил их себе.

Женщина обратилась в правоохранительные органы лишь спустя 4 года после того, как ее супруг отслужил в армии.

Уголовное дело отправлено в суд.

#су ск россии по рт #военный билет #взятка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с первым заместителем председателя правления Сбербанка

Рустам Минниханов встретился с первым заместителем председателя правления Сбербанка

13 февраля 2026
В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

13 февраля 2026