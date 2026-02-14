Казанца будут судить за посредничество во взятке за незаконный военный билет
Казанца будут судить за посредничество при передаче взятки, которую должен он был передать на получение незаконного военного билета.
Как сообщают в СУ СК России по РТ, 44-летний мужчина заявлял, что обладает большим количеством знакомых во власти. Когда к нему обратилась жительница Казани с просьбой освободить ее супруга от срочной службы в армии, мужчина пообещал ей помочь и попросил 200 тысяч рублей якобы на взятку сотрудникам военкомата. После передачи денег мошенник деньги никому не передал, а присвоил их себе.
Женщина обратилась в правоохранительные органы лишь спустя 4 года после того, как ее супруг отслужил в армии.
Уголовное дело отправлено в суд.